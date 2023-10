"Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus". So beginnt das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, 1848 in sechs Wochen verfasst. Und so endet es: "Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Arbeitende Männer aller Länder, vereinigt euch." Nach der Bibel eins der meist übersetzten Bücher.