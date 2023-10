"Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus". So beginnt das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, 1848 in sechs Wochen verfasst. Und so endet es: "Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Arbeitende Männer aller Länder, vereinigt euch." Nach der Bibel soll es das meist übersetzte Buch sein.