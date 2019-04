Weltpremiere an Berliner Häuserwand: Rammsteins neue Single "Radio"

Erst vergangenen Monat schafften es Rammstein, Deutschlands erfolgreichste Band aller Zeiten, innerhalb weniger Stunden eine internationale Kontroverse auszulösen: In dem Teaser für ihr neues Musikvideo "Deutschland" zeigten sich Till Lindemann und Co. als zum Tode verurteilte KZ-Häftlinge. "Wer den Holocaust und die Millionen Ermordeten als Marketing-Gag instrumentalisiert, der geht zu weit, egal in welchem Rahmen", urteilte daraufhin Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, gegenüber der "Passauer Neuen Presse".

Die Provokation geht dennoch auf: "Deutschland" ist derzeit auf Platz 1 der deutschen Charts. Lange mussten die deutschen Fans auf einen neuen Song warten - und auf ein neues Album von Rammstein. Das sechste und bislang letzte Studioalbum "Liebe ist für alle da" wurde 2009 veröffentlicht.

Cover von "Deutschland", der ersten veröffentlichten Single des neuen Rammstein-Albums

Nach "Deutschland" feiert heute, wie gewohnt medienwirksam, eine weitere Single in Berlin Premiere. "Radio" heißt der neue Rammstein-Song und wird in Kooperation mit dem stadtbekannten Berliner Sender "radioeins" promotet.

Um 20:55 Uhr soll dabei das neue Musikvideo auf ein Mietshaus in Berlin-Mitte im früheren Ostteil der Stadt übertragen werden. Da die Projektion keinen Ton beinhaltet, sollen Fans ihr Radio mitbringen - denn "radioeins" wird den Song zeitgleich erstmalig senden.

Kraftwerk-Hommage?

Offiziell veröffentlicht wird die Single am darauffolgenden Freitag (26. April 2019). In einem schwarz-weißen Social Media-Teaser mit dem Slogan "Lass dich in den Äther saugen!" stehen vier Bandmitglieder in schwarzen Anzügen in einer alten Industriehalle. Nahezu bewegungslos stehen sie in einer Reihe hinter Keyboards und prononcieren im Chor mit deutlichen Lippenbewegungen "Radio", während ein fulminanter Beat einsetzt. Möglicherweise eine Verbeugung vor der Band Kraftwerk, mit der Rammstein in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet hatten. 1997 coverten sie den Kraftwerk-Song "Das Modell".

Ein weiterer Teaser für den neuen Song "Radio", den die Band auf YouTube veröffentlichte, zeigt Toningenieure, die auf uralten Aufnahme-Geräten den harten Rammstein-Beat einpegeln. Dann schwenkt die Kamera über eine leere Bühne, auf der ein verlassenes Schlagzeug steht.

Nach zehnjähriger Albumpause wird das selbstbetitelte Album am 17. Mai 2019 erscheinen. Zehn Tage später gehen Rammstein auf Europatour. Auftakt macht ein Doppelkonzert in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Alle Konzerte in Deutschland waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft, wobei die Online-Ticketseite aufgrund der enormen Nachfrage kurzzeitig abstürzte.