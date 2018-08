Welterfolge aus Ihrer Heimat

Wir haben Ihnen eine Woche lang in unserer Sendung europäische Welterfolge aus der Provinz vorgestellt. Und wir wollten wissen, ob es in Ihrer Heimat auch etwas gibt, das man auf der ganzen Welt kennt.

Viele von Ihnen haben uns eine Mail geschrieben. Herzlichen Dank dafür!



Unter allen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost.

Gewonnen hat Frau Tatewik Bagdasarjan aus Eriwan in Armenien und sie empfiehlt uns Cognac aus Ihrem Heimatland.



Herzlichen Glückwunsch!