Weltbienentag: Die Bestäuber brauchen Schutz

Die Kleinsten der Kleinen

Sie erlangt eine Größe von nur 4-5 Millimetern und kommt überwiegend im asiatischen Raum vor - die Dünen-Steppenbiene. Für die Brut werden selbst gegrabene, 15–45 cm tiefe Nester in spärlich bewachsenen und meist sandigen Boden angelegt. In Mitteleuropa kommt sie nur sehr selten vor. Ihr Bestand ist in Deutschland stark gefährdet.