Welches Streetfood gibt es in Ihrem Land?

In vielen Ländern Asiens und Afrikas ist die Streetfood-Kultur besonders ausgeprägt. Garküchen am Straßenrand reihen sich mancherorts dicht an dicht. Der Snack auf die Hand gewinnt seit einiger Zeit auch in anderen Teilen der Welt an Beliebtheit. In Berlin beispielsweise gibt es neben den klassischen Imbissbuden, die Currywurst und Pommes verkaufen, immer mehr Foodtrucks, die sich oft auf ausgefallenere Speisen spezialisieren. Sharon Schael kocht in ihrem Foodtruck typisches Streetfood aus ihrer Heimat Venezuela: Arepas - Maisfladen mit verschiedenen Füllungen. Ihre Geschichte erzählt Euromaxx in der Reihe "Planet Berlin".

Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Welche Snacks kann man in Ihrer Heimat auf der Straße kaufen? Ist es vielleicht eine Nudelsuppe, ein Burger oder ein Curry - oder etwas ganz anderes? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.

