Welches Spezialitätenrestaurant besuchen Sie am liebsten?

Was kommt bei Ihnen auf den Teller, wenn sie essen gehen? Vegetarische und vegane Gerichte, Steak, Fisch, Pizza oder etwas ganz anderes? In unserer Umfrage wollten wir wissen, in welches Spezialitätenrestaurant Sie am liebsten gehen.

Viele haben mitgemacht. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön! Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Cristian Graure aus Bukarest in Rumänien. Er geht am liebsten in ein Steakhaus.



Herzlichen Glückwunsch!