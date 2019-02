Welches Obst ist für Eure Region typisch?

Die "Fête du Citron" an der Côte d'Azur ist weltweit einmalig: Hier werden Zitronen tonnenweise zu Skulpturen und Girlanden verarbeitet. Das Festival zieht jährlich rund 240.000 Zuschauer an.

Deswegen möchte Euromaxx diese Woche von Euch wissen, für welches Obst Eure Region bekannt ist. Welche Frucht hat in Eurer Heimat einen besonderen Stellenwert und wird vielleicht sogar wie die Zitrone in Menton gefeiert?



Mitmachen ist ganz leicht: Schickt uns ein Bild der Frucht oder des Festivals mit einer kurzen Erklärung.

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.

Einsendeschluss ist der 1. März 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!