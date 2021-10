Die Deutschen essen am Liebsten Äpfel - pro Jahr verspeist jeder im Durchschnitt knapp 22 Kilogramm. Zur Zeit sind die Äpfel in Europa reif und werden geerntet, dann sind sie besonders saftig und lecker. Auch Birnen und Pflaumen isst man in Deutschland gerne. Doch viele Früchte, die in Europa gegessen werden, wachsen eigentlich woanders. Bananen, Ananas und Mangos kommen von weit her - vielleicht von dort, wo Sie leben? Wir möchten von Ihnen wissen, welches Obst Sie am liebsten essen, egal ob als Dessert, Snack zwischendurch, als Kuchen oder als Salat.

Welches Obst essen Sie am liebsten?



Unter allen Teilnehmern verschenken wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design. Einsendeschluss ist am 15.10.2021 12:00 UTC. Viel Glück!