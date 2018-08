Welches ist Ihr schönstes Urlaubsfoto?

In vielen Ländern sind Ende August die Ferien vorbei und von der schönsten Zeit des Jahres bleiben nur noch Erinnerungen.



Für die meisten ist ein Urlaub ohne Fotos nur halb so schön. Selfies mit Freunden vor einer Sehenswürdigkeit oder bei einer Party am Strand, schnell gepostet in den Sozialen Medien oder ganz altmodisch auf Papier gedruckt und ins Album eingeklebt – das gehört einfach dazu.



Sind Sie auch jemand, der für ein tolles Foto früh am Morgen aufsteht, um den Sonnenaufgang zu erleben oder eine stundenlange Bergwanderung auf sich nimmt, um das Alpenglühen zu fotografieren? Oder zücken Sie die Kamera vor allem, um sich mit Freunden oder Ihrer Familie aufzunehmen?

Schicken Sie uns Ihr schönstes Urlaubsfoto und wir verschenken unter allen Einsendungen als Dankeschön eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.

Einsendeschluss ist Freitag, der 7. September 2018, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!