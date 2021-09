Die Autowelt befindet sich im Wandel. Das beweist auch ein Blick auf die Automobilmesse „IAA Mobility“, die 2021 das erste Mal in München in Süddeutschland stattfindet. Die Hersteller präsentieren fast ausschließlich E-Autos. Elektroautos liegen im Trend – auch wenn sie rein äußerlich den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren stark ähneln. Doch das, so sind sich Experten sicher, sei nur eine Übergangsphase. Der E-Antrieb ermöglicht Designern eine größere Gestaltungsfreiheit als bisher.

Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Welches Fortbewegungsmittel möchten Sie in Zukunft nutzen?



Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie einen gefüllten Rucksack im exklusiven DW-Design. Einsendeschluss ist der 17. September 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!