Welcher Sport begeistert Sie am meisten?

Europas größtes Stadion ist das Camp Nou in Barcelona, das Platz für fast 100.000 Fans bietet. Es ist einer von 111 extremen Orten in Europa, die Rekorde aufstellen - und die jetzt in einem neuen Buch versammelt sind.



Euromaxx-Reporter Hendrik Welling hat sich für "Europa maxximal" im Camp Nou umgesehen. Hinter die Kulissen der Heimat des FC Barcelona schauen zu dürfen, war für ihn ein Kindheitstraum, der wahr wurde.

Welche Sportart löst bei Ihnen große Gefühle aus? Fußball? Cricket? Tennis?

Verraten Sie es uns!

Unter allen Einsendungen verschenken wir das Buch "111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss". Einsendeschluss ist am 26.03.2021, 12:00 Uhr UTC. Viel Glück!