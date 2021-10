Lebensart

Welcher James-Bond-Darsteller ist Ihr Favorit?

Am 28. September 2021 feiert der neue Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ Weltpremiere in London. Es ist der letzte Einsatz von Schauspieler Daniel Craig in der Rolle des legendären Geheimagenten 007.

Fünf Mal rettete Daniel Craig als James Bond im Auftrag Ihrer Majestät die Welt. Der britische Schauspieler verkörpert seit 2006 den smarten britischen Geheimagenten. “Keine Zeit zu sterben“ ist sein letzter Auftritt als 007. James Bond erlebt seit mehr als 50 Jahren seine Abenteuer auf der Kinoleinwand, offiziell gespielt wurde er dabei bisher von sechs Darstellern.



Euromaxx möchten gerne von Ihnen wissen, welcher Ihr Lieblings-Bond-Schauspieler ist: Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

Andere Angabe Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie als Dankeschön einen Reise-Rucksack mit Inhalt im DW-Design.

Einsendeschluss ist der 08. Oktober 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

