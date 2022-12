Welche Weihnachtsdekoration gefällt Ihnen am besten?

Schon Wochen vor Weihnachten kann man viele typische Dekorationen in den Schaufenstern, auf öffentlichen Plätzen, in Restaurants, in Kirchen und natürlich auch bei vielen Menschen zu Hause finden. Beleuchtete Tannenbäume, bunte Sterne, aufgehängte Weihnachtsstrümpfe, Adventskränze - all das macht Vorfreude auf das große christliche Fest. Auch wenn bei Ihnen vielleicht Weihnachten keine so große Rolle spielt, die typischen Weihnachtsdekorationen kennen Sie bestimmt. Welche davon finden Sie am schönsten?

Schreiben Sie uns! Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir einen Herrnhuter Weihnachtsstern, der den Stern von Bethlehem symbolisieren soll. Er schmückt vor allem in Deutschland viele Häuser und Balkone.

Diese Weihnachtsdekoration finde ich am schönsten:

Tannenbaum mit Lichtern

Weihnachtskrippe

Weihnachtsstrumpf

Adventskranz

Weihnachtsstern

Etwas anderes, nämlich…

Einsendeschluss ist der 06.01.2023, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!