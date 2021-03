Welche Wassersportart mögen Sie am liebsten?

Wenn Anna von Boetticher unter Wasser ist, fühlt sie sich frei wie nirgendwo sonst. Die Deutsche ist eine der besten Apnoe-Taucherinnen der Welt. Mit nur einem Atemzug taucht sie in rekordverdächtige Tiefen hinab.



Ist Tauchen etwas, das Sie auch schon ausprobiert haben? Oder gehen Sie lieber anderen Wassersportarten nach, wenn Sie am Meer oder an einem See sind? Machen Sie bei unserer Umfrage mit - wir sind gespannt auf Ihre Antworten! Mit etwas Glück erhalten Sie einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Diese Wassersportart mag ich am liebsten:



Tauchen

Schwimmen

Surfen

Segeln

Stand-up-Paddling

Etwas anderes: (freie Eingabe)



Einsendeschluss ist der 12. März 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!