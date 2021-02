Auf der kanarischen Insel La Gomera hat sich eine ganz besondere Sprache entwickelt: die Pfeifsprache "Silbo Gomero". Um sich abzusprechen oder um Nachrichten zu übermitteln, pfeifen die Bewohner. So konnten sie sich schon über weite Distanzen von bis zu drei Kilometern verständigen, bevor das Telefon erfunden wurde.



Das System umfasst gerade einmal sechs Pfeiftöne: vier Konsonanten und zwei Vokale. Rund 4.000 Begriffe können so je nach Abfolge, Lautstärke und Tonhöhe abgedeckt werden. Die genaue Bedeutung erschließt sich meist durch den Zusammenhang. Während viele andere der mehr als 40 weltweit bekannten Pfeifsprachen vom Aussterben bedroht sind, wird die Tradition auf La Gomera lebendig gehalten und "Silbo Gomero" sogar in der Grundschule unterrichtet. Seit 2009 gehört die Sprache zum immateriellen Welterbe der UNESCO.



Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Welche Sprache klingt für Sie am schönsten?



Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie einen DW-Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Einsendeschluss ist der 12. Februar 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!