Welche Smart-TV-Apps bietet die Deutsche Welle an?

DW for Smart TV ist kostenlos auf diversen Geräten von Sony TV, Samsung und LG sowie für Apple TV, Android TV, Roku und Amazon Fire TV verfügbar.

Sehen Sie die Livestreams der TV-Angebote DW English, DW Deutsch, DW Deutsch+, DW Español und DW Arabia. Je nach Region kann dieses Angebot eingeschränkt sein.

Genießen Sie einzelne Sendungen der Deutschen Welle ganz nach Ihren Nutzungswünschen – in voller Länge oder in kurzen Einzelbeiträgen. Legen Sie eigene Playlists an oder nutzen Sie die Autoplay-Funktion, um thematisch sortierte Beiträge zu sehen.

