Welche Süßigkeiten sind in Ihrem Land besonders beliebt?

Süßigkeiten erfreuen sich überall auf der Welt großer Beliebtheit und treffen die Geschmacksnerven von Groß und Klein. In Belgien hat die Produktion von Schokolade eine lange Tradition. Belgische Pralinen gelten als Spezialität. Frederic Blondeel, der vom Gault&Millau bereits als bester Chocolatier Belgiens ausgezeichnet wurde, erklärt in der Euromaxx-Reihe "Food Secrets", was das Besondere an den belgischen Pralinen ist, welche Arten es gibt und wie Schokolade und die Füllung zusammenspielen. Dass die Pralinen in Belgien eine große Bedeutung und lange Geschichte haben, davon zeugt auch das Schokoladenmuseum in Brüssel.



