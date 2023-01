Welche Panzer die Ukraine jetzt zusätzlich bekommt

Deutscher Kampfpanzer Leopard 2

Der deutsche Kampfpanzer Leopard 2 wird seit 1978 in Serie gebaut und wurde seitdem vielfach verbessert. In der Bundeswehr ist eine Ablösung erst für 2030 vorgesehen. Durch den großen Exporterfolg des Panzers der Firma Krauss-Maffei Wegmann existieren sehr viele unterschiedliche Versionen, die jeweils an die besonderen Anforderungen der Käufer angepasst wurden. Es gibt auch Lizenzbauten im Ausland. Eine ganze Reihe NATO-Staaten haben den Leopard 2 in ihren Arsenalen. Das Vorgängermodell Leopard 1 ist ebenfalls sehr oft verkauft worden und leistet nach wie vor in vielen Armeen der Welt Dienst. Hauptzweck eines Kampfpanzers ist die Abwehr feindlicher Panzerverbände.

Der Leopard 2 ist der Standard-Kampfpanzer der Bundeswehr

Der Leopard 2 hat eine 120-mm-Glattrohrkanone der Firma Rheinmetall, mit der er auch während der Fahrt stehende oder bewegliche Ziele angreifen kann. Er kann mit einer Zusatzausrüstung bis zu vier Meter tiefe Gewässer durchqueren. Der ABC-Schutz ist bis zu einer Dauer von 48 Stunden ausgelegt. Der 1500 PS starke und mehr als 60 km/h schnelle Panzer ist ein Schwergewicht. Seine mehr als 60 Tonnen sind immer wieder ein Problem für Brücken. In Einsätzen in Afghanistan hat sich der Leopard nach Darstellung der beteiligten kanadischen und dänischen Soldaten vor allem wegen seines hohen Schutzes gegen Angriffe bewährt.

US-Kampfpanzer Abrams M1

Der amerikanische Kampfpanzer Abrams M1 ist der Standard-Kampfpanzer der USA, Ägyptens, Saudiarabiens und Australiens. Seit seiner Einführung 1980 wurden mehr als 9000 Einheiten gebaut. Seine 120-mm-Kanone ist ein Lizenzbau von Rheinmetall und entspricht der des Leopard 2.

Ungewöhnlich am Abrams ist sein Antrieb: Statt des sonst üblichen Dieselmotors hat er eine Gasturbine und wird vor allem mit Kerosin, also Flugbenzin angetrieben. Dieser Antrieb erhöht zwar die Fahrleistungen, steigert aber auch den Verbrauch und mindert die Reichweite, was mitunter beim Einsatz zu Nachschubproblemen beim Nachschub geführt hat.

Der M1 war seit seiner Indienststellung an allen großen Militäroperationen der USA beteiligt, unter anderem an der Operation Desert Storm und dem Irakkrieg. Dabei haben sich seine hohe Feuerkraft sowie Panzerung und Sicherheit bewährt.

Britischer Kampfpanzer Challenger 2

Als erste westliche Regierung hatte London Mitte Januar zugesagt, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Es geht um den Challenger 2, den Standardkampfpanzer Großbritanniens, aber auch des Oman. Der Panzer wurde 1994 erstmals ausgeliefert und ist damit als Grundmodell moderner sowohl als der Leopard als auch der Abrams.

In puncto Motorisierung und Gewicht ist der Challenger etwa mit dem Leopard 2 vergleichbar, allerdings ist er längst nicht so verbreitet wie der deutsche Kampfpanzer. Eine Besonderheit ist die Kanone. Der Challenger hat nach wie vor ein gezogenes Rohe

Den ersten Einsatz absolvierte der Challenger 2 mit der British Army in Bosnien als Teil der UNPROFOR-Truppen, später wurde er auch im Kosovo-Konflikt und 2003 im Irakkrieg eingesetzt.

Deutscher Schützenpanzer Marder

Schützenpanzer transportieren Infanterietruppen ins Gefecht, geben ihnen Feuerunterstützung, und Schützen feuern aus ihnen heraus. Er ist daher ein sehr vielseitiges Waffensystem. Im deutschen Schützenpanzer Marder ist Platz für sechs bis sieben Schützen. Er besitzt eine 20-mm-Maschinenkanone und - optional - Lenkflugkörper vom Typ Milan gegen Boden- wie Luftziele. Er besitzt zum Schutz gegen ABC-Waffen eine Schutzbelüftungsanlage und kann durch eine Tauchhydraulik bis zu zwei Meter tiefe Gewässer durchfahren.

Der Marder ist alt, aber bewährt, das Nachfolgemodell Puma kann ihn bisher nicht ersetzen

Mit seiner Indienststellung 1971 ist der Marder zwar ein sehr altes, aber bewährtes Militärfahrzeug, das in der Bundeswehr und einer Reihe anderer Armeen nach wie vor seinen Dienst tut. Möglich wurde das durch fortwährende Verbesserungen, im Militärjargon: Kampfwertsteigerungen. Auch im Kosovo und in Afghanistan war der Marder im Einsatz. Das Nachfolgemodell Puma ist bisher so fehlerbehaftet, dass es den Marder vorerst nicht ersetzen kann.

US-Schützenpanzer Bradley M2

Der amerikanische M2-Schützenpanzer dient einem Infanterietrupp von neun bis zehn Soldaten als Transportmittel im Gefecht und als Schutz. Bewaffnet ist er mit einer 25-mm-Maschinenkanone und einem Maschinengewehr, außerdem mit mehreren panzerbrechenden Lenkflugkörpern. Er kann bis zu 1,20 Meter tiefe Gewässer durchfahren, ist bis zu 65 Stundenkilometer schnell und hat eine Reichweite von etwa 400 Kilometern. Er kann von schweren Transportflugzeugen befördert werden.

Der amerikanische Bradley-Schützenpanzer war unter anderem im Golf- und im Irakkrieg im Einsatz

Gedacht ist der Bradley im Gefecht als Einheit zusammen mit dem amerikanischen Standard-Kampfpanzer M1 Abrams, um gegnerische Panzer und Infanterie zu bekämpfen. Der Abrams bildet dann wegen seiner besseren Panzerung und stärkeren Bewaffnung die Spitze, der M2 den Flankenschutz. Aber auch unabhängig vom Abrams hat sich der Bradley bewährt. Seit seiner Einführung 1981 mit über 6000 Stück ist er einer der meistgebauten Schützenpanzer der Welt. Wie der Abrams kam in allen größeren Militäroperationen der USA zum Einsatz, darunter im Zweiten Golfkrieg 1991 und 2003 im Irakkrieg.

Französischer Spähpanzer AMX-10 RC

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den AMX-10 RC als "leichten Kampfpanzer" bezeichnet. Aber das ist irreführend, zumindest stark übertrieben. Denn ein wirklicher Kampfpanzer ist er nicht. Der AMX-10 RC (das RC steht für roues-canon, also Räder-Kanone) ist ein allradgetriebener Spähpanzer zur Gefechtsaufklärung mit vergleichsweise großer 105-mm-Kanone, der seit 1976 gebaut wird.

​​​​Räder statt Ketten machen den AMX-10 leichter, schneller und leiser

Weil er vorwiegend zur Gefechtsaufklärung verwendet wird, muss ein Spähpanzer vor allem beweglich und leise sein. Durch Radantrieb und ein geringes Gewicht erreicht der AMX-10 RC eine beachtliche Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h auf der Straße und eine Reichweite von bis zu 800 km – Kettenpanzer kommen nur etwa halb so weit. Das geht allerdings auf Kosten der Panzerung. Gegen Kampfpanzer hätte der AMX-10 RC daher trotz seiner großen Kanone kaum eine Chance, aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Bewährt hat sich das französische Modell bei Kampfeinsätzen im Tschad, im Irak, im Kosovo, im Irak, in Afghanistan und in Mali.

Dieser Artikel vom 05.01.2023 wurde am 30.01.2023 aktualisiert.