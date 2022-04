Welche ist Ihre Lieblingsblume?

In Europa freuen sich die Menschen nach der langen Winterzeit auf den Frühling. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und auch die Natur erwacht zu neuem Leben. Endlich blühen die ersten Blumen und verwandeln farblose, karge Grünflächen in bunte, blühende Landschaften. Rund 250.000 Blumenarten gibt es auf der Welt. Nun möchten wir gerne von Ihnen wissen, welche Blume Sie am liebsten mögen.

Schreiben Sie uns! Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir ein Sweatshirt und einen schicken Baumwollbeutel aus der DW "Uncensored Collection" für weltweite Meinungsfreiheit.

Die Uncensored Collection hat die DW in Zusammenarbeit mit dem Berliner Designer Marco Scaiano entwickelt. Jedes Kleidungsstück der Kollektion sieht nicht nur gut aus und besteht aus 100% Organic Cotton, sondern hat auch eine wichtige Botschaft: Meinungsfreiheit. Auf dem Etikett befinden sich Tipps, wie man gesperrte Medien weltweit empfangen kann.



Diese Blume mag ich am liebsten:

Einsendeschluss ist der 29.04.2022, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!