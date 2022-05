Mehr Lebensqualität

Der Platz in den Städten ist begrenzt. In den letzten 100 Jahren wurden Radfahrer und Fußgänger zunehmend an den Rand gedrängt. Autos verstopfen die Straßen und verschmutzen die Luft. Das wollen immer mehr Städte verändern, mehr Lebensqualität mit Platz für Radfahrer, Fußgänger, Cafés und öffentlichem Verkehr und weniger Autos wie hier in Amsterdam.