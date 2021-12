Welche europäische Weihnachtsdekoration ist Ihr Favorit? 

Etwa um 1847 entstand in Lauscha im ostdeutschen Thüringen der erste gläserne Schmuck für den Weihnachtsbaum. Heute sind die bunten Kugeln weltweit berühmt. Im Spielzeugdorf Seiffen im deutschen Erzgebirge sorgen dagegen Schwibbögen, Weihnachtspyramiden und Nussknacker für Weihnachtsstimmung

In Schweden geht es nicht ohne den Julbock, einen Ziegenbock aus der nordischen Mythologie, der aus Stroh gebastelt wird. In Großbritannien hängen Weihnachtsstrümpfe am Kamin. In Italien, in der Gemeinde Greccio, steht die Mutter aller Weihnachtskrippen. Im Mittelalter soll der Mönch Franz von Assisi hier das Krippenspiel erfunden haben.

Wir möchten wissen: Welche europäische Weihnachtsdekoration gefällt Ihnen am besten?

