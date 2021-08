Der 11. Olympia-Tag in Tokio

Weitsprung: Malaika Mihambo gewinnt Gold

Weitspringerin Malaika Mihambo triumphiert in Tokio in einem packenden Finale und setzt sich im letzten Versuch durch. Der größte Triumph in der Karriere der 27-Jährigen.

