Weiterer Vulkanausbruch auf La Palma kündigt sich an

Wer auf vulkanischen Inseln wie den Kanaren lebt, weiß oder sollte wissen, wie eng die Entstehung der Insel, die besondere Fruchtbarkeit, aber auch die Risiken mit den darunter schlummernden Vulkanen verbunden sind. Vulkane können Jahrhunderte, Jahrtausende ruhen und dann urplötzlich erwachen.

Zwei Wochen nach dem Ausbruch auf La Palma ist der Vulkan der Vulkankette Cumbre Vieja laut Behördenangaben "noch aggressiver" geworden. Experten rechnen mit weiteren Ausbrüchen in den kommenden Tagen. Am Berg haben sich neue Spalten geöffnet, aus denen Lava austritt und in Richtung Meer fließt.

Parallel wurde die Insel von weiteren Erdbeben erschüttert, was ebenfalls auf weitere vulkanische Aktivitäten in den kommenden Tagen hindeutet.

Nach zehn Tagen erreichte die Lava auf La Palma das Meer. Auf dem sechs Kilometer langen Weg dorthin haben sich die glühend heißen Lavamassen auf mehr als 470 Hektar Land ausgedehnt und dabei fast 1000 Gebäude sowie einige Straßen zerstört. 6000 Menschen mussten - auch aus Angst vor giftigen Gasen - in Sicherheit gebracht werden.

Verheerende Schäden durch Lava

Jeder Ausbruch verändert die Inseln, Lava- und Ascheschichten bedecken große Gebiete. Unter dem erkalteten Lavastrom wächst kurz nach dem Ausbruch erst einmal nichts mehr. Die ersten Auswirkungen der Lava auf die maritime Flora und Fauna seien "verheerend", sagte Fernando Tuya, Experte für Biodiversität und Umweltschutz an der Universität Las Palmas de Gran Canaria. Organismen, die unter der Lava begraben werden, sterben demnach sofort. Und es wird Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sich auf der erkalteten Lava wieder neue Pflanzen ansiedeln.

Alles unter Asche: Der Bananenanbau auf La Palma ist neben dem Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.

Für die Wirtschaft der 85.000-Einwohner-Insel bedeutet der Vulkanausbruch schwere wirtschaftliche Verluste. So zerstörte die Lava zahlreiche Bananen-Plantagen, die zu den Haupteinnahmequellen der Kanareninsel zählen.

Außerdem musste wegen der Vulkanasche zwischenzeitlich der Flugverkehr auf der Ferieninsel ausgesetzt werden. Nach vier Tagen Unterbrechung flogen die Flugzeuge am Donnerstag die Insel wieder normal an. Aber wie lange es angesichts der bedrohlich wirkenden Bilder dauern wird, bis sich der Tourismus auch tatsächlich wieder "normalisiert", wird sich zeigen.

Neue Landzunge entstanden

470 Hektar Land sind unter der Lava begraben, das sind 658 Fußballfelder (die für solche Vergleiche gerne bemüht werden). Gleichzeitig hat der Vulkanausbruch die Kanareninsel aber auch wachsen lassen. An der Westküste, wo die glühende Lava in den Atlantik fließt, ist bereits eine Landzunge aus geschmolzenem Gestein entstanden. Im Moment hat sie eine Fläche von etwa 30 Hektar, das sind umgerechnet 300.000 Quadratmeter oder eben 42 Fußballfelder. Aber die Fläche und damit die Insel wächst weiter.

Die neue Landzunge an der Westküste wächst weiter in Meer hinaus

Und auch wenn die ersten Auswirkungen der Lava auf die maritime Flora und Fauna "verheerend" seien, so Fernando Tuya, Experte für Biodiversität und Umweltschutz an der Universität Las Palmas de Gran Canaria, könne das Ereignis auf lange Sicht jedoch "bereichernd" sein. "Die Lava wird einen Felsen bilden, der Nährboden für eine Reihe von Meerestieren sein wird, die ihn in drei bis fünf Jahren besiedeln können", so Tuya.

Fruchtbare Lava

Ein besiedelter Meeresboden ist für die Menschen, die jetzt ihr Hab und Gut verloren haben, sicherlich nur ein schwacher Trotz. Aber es hat einen guten Grund, warum sich Menschen immer wieder am Fuße und an den Hängen von noch aktiven Vulkanen ansiedeln und das Risiko eines Ausbruchs in Kauf nehmen. Denn die Lava macht die Böden ungewöhnlich fruchtbar, weil die ausgeworfene Asche wichtige Pflanzennährstoffe enthält.

Bei einem Vulkanausbruch, oder wenn Lava das Meer erreicht, können giftige Gase entstehen.

Lavaasche ist reich an Phosphor, Kalium und Calcium, und sie speichert Wasser. Es wird nicht lange dauern, dann werden die Pflanzen so viele Nährstoffe finden, dass sich auf dem Gestein schon bald eine dünne Bodenschicht bildet. Die Lavaasche wirkt also wie ein Dünger, der satte Ernteerträge verspricht.

Deshalb gibt es auf La Palma die riesigen Bananenplantagen. Auf etwa 3.000 Hektar werden jährlich mehr als 100.000 Tonnen Bananen produziert. Damit ist der Bananenanbau auf La Palma neben dem Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.

Leben auf dem Hotspot

Entstanden sind die Kanarischen Inseln offenbar durch einen einen "Hotspot" im Erdmantel, das heißt der Erdmantel ist an dieser Stelle besonders heiß. Reibt die Erdkruste, hier die Afrikanische Platte, über solch einen "Hotspot", dringt ein neuer Vulkan durch die Erdkruste. Dies geschah vor etwa 2 bis 4 Millionen Jahren rund 4000 Meter tief im Atlantik.

Vor rund 1,7 Millionen Jahren erreichte der sich auftürmende Schildvulkan die Meeresoberfläche und ließ die Insel La Palma als zweitgrößte Kanaren-Insel entstehen. Noch heute kann man auf La Palma die beiden unterschiedlichen Vulkankomplexe sehen. Im Norden liegt der alte mächtige Schildvulkan mit der Caldera de Taburiente, und im Süden liegt die geologisch wesentlich jüngere und jetzt so aktive Cumbre Vieja-Vulkankette.

Durch die gewaltigen Eruptionen ist die Vulkaninsel heute an der höchsten Stelle 2436 Meter hoch, schon das ist beeindruckend. Aber unter der Wasseroberfläche fällt La Palma im Westen bis auf 4000 Meter Tiefe ab. Damit ist der gesamte Vulkankomplex mit einer Gesamthöhe von mehr als 6400 Metern Höhe einer der höchsten Vulkan weltweit.