Weitere Evakuierungen wegen Waldbränden in Kanada

Immer mehr Menschen müssen vor den heftigen Waldbränden in der westkanadischen Provinz British Columbia fliehen. Die Behörden ordneten die Evakuierung weiterer 30.000 Einwohner an.

Wie die Katastrophenschutzministerin von British Columbia, Bowinn Ma, mitteilte wurden darüber hinaus 36.000 Bewohner der Provinz angewiesen, sich für eine mögliche Evakuierung bereitzuhalten. Ma rief die Betroffenen auf, entsprechenden Aufrufen umgehend Folge zu leisten. "Sie sind eine Frage von Leben und Tod, nicht nur für die Menschen in diesen Häusern, sondern auch für die Ersthelfer, die oft zurückgehen und versuchen, die Menschen zum Verlassen zu bewegen."

Besonders betroffen von den Bränden ist die 30.000-Einwohner-Stadt West Kelowna. Nach Angaben der Behörden brannte dort eine "beträchtliche Anzahl" von Häusern nieder. Die Großstadt Kelowna auf der anderen Seite des bei Touristen beliebten Sees Okanagan Lake war zuletzt von dichtem Rauch eingehüllt.

Bowinn Ma, Katastrophenschutzministerin der Provinz British Columbia (Archivbild) Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/picture alliance

Das sogenannte McDougall Creek Fire, das am Freitag mehrere Gemeinden

am Okanagan Lake erreichte, hatte sich am Samstagmorgen auf eine Fläche von etwa 10.500 Hektar ausgeweitet - fast zehnmal so viel wie noch 24 Stunden zuvor.

In West Kelowna wurden nach Angaben des Senders CBC etliche Gebäude zerstört, darunter auch das historische Lake Okanagan Resort, das in der Vergangenheit unter anderem so prominente Gäste wie die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher beherbergt hatte.

Mehr als tausend Brände im Kanada

In ganz Kanada lodern derzeit mehr als tausend Waldbrände, mehr als 370 davon in British Columbia. In den Nordwest-Territorien, wo die Behörden mehr als 230 Brände zählten, wurde die Stadt Yellowknife mit seinen rund 20.000 Einwohnern in den vergangenen 48 Stunden fast vollständig evakuiert.

Insgesamt verbrannten in Kanada in diesem Jahr bereits rund 14 Millionen Hektar Wald, vier Menschen kamen bei Waldbränden ums Leben. Wissenschaftlern zufolge führt der Klimawandel zu häufigeren und heftigeren Waldbränden.

