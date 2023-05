Weiter "Alarmstufe Rot" in Norditalien

Angesichts der dramatischen Überschwemmungen wird in Teilen der Emilia-Romagna auch an diesem Montag die höchste "Alarmstufe Rot" gelten, wie der italienische Zivilschutz mitteilte. Der Regen ließ zwar nach, doch nun warnen die Behörden insbesondere vor der Gefahr von Erdrutschen.

Zahlreiche Häuser und Bauernhöfe sind durch Wasser- und Schlammmassen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Feuerwehr rückte in den vergangenen Tagen zu Tausenden Einsätzen aus, die meisten davon in den Gegenden rund um Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini.

"Völlig verschwunden"

In manchen Gebieten sind inzwischen die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Dort offenbaren sich den Helfern schwere Schäden. Diese beliefen sich auf einige Milliarden Euro, erklärte die Vize-Präsidentin der Emilia-Romagna, Irene Priolo. So seien etwa viele Straßen völlig verschwunden, sie müssten komplett neu gebaut werden, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa einen Geologen.

Verschiedene EU-Länder sagten Italien im Rahmen des sogenannten Katastrophenschutzverfahrens ihre Hilfe zu. Deutschland, Frankreich, Polen, Österreich, die Slowakei, Slowenien, Rumänien und Bulgarien stellen Pumpausrüstung bereit. Die Europäische Union sei "in voller Solidarität mit Italien", versicherte der EU-Kommissar für Krisenschutz, Janez Lenarcic.

Regierungschefin Giorgia Meloni im Gespräch mit betroffenen Anwohnern

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich bei einem Besuch im Katastrophengebiet bewegt: "Es ist eine Tragödie." Meloni hatte den G7-Gipfel im japanischen Hiroshima vorzeitig verlassen, um sich vor Ort ein Bild machen zu können.

In der Emilia-Romagna war am vergangenen Dienstag und Mittwoch so viel Regen niedergegangen wie sonst in einem halben Jahr. Bisher kamen durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 14 Menschen ums Leben, Tausende mussten in Sicherheit gebracht werden.

Beifall und Buhrufe

Diese Katastrophe sei eine "Warnung", an ihr könne gesehen werden, welche Auswirkungen der Klimawandel habe, erklärte die Gruppe "Ultima Generazione" (Letzte Generation) in Rom. Zugleich forderte sie "ein sofortiges Ende der öffentlichen Subventionen für alle fossilen Brennstoffe".

Aufsehenerregende Aktion der "Letzten Generation" im Trevi-Brunnen

Klimaaktivisten stiegen in den berühmten Trevi-Brunnen der italienischen Hauptstadt und kippten schwarze Flüssigkeit in das Wasser. Die Aktion wurde von umstehenden Touristen mit Beifall und Buhrufen begleitet. Die Aktivisten wurden schließlich von Polizisten abgeführt.

wa/ack (dpa, afp)