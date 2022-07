In Deutschland gibt es 13 Weinanbaugebiete, die sich auf insgesamt über 100.000 Hektar verteilen. Team Süd ist im Rahmen der Abenteuerspielshow Ticket nach Berlin auf einem Weingut in Bechtheim zu Gast und muss dort bei der Traubenernte helfen. Nehmen Sie das Video doch zum Anlass, um den Weinanbau in Deutschland in Ihrem Unterricht zu thematisieren. Sprechen Sie mit Ihren Lernenden über die verschiedenen Vorgänge bei der Ernte und Verarbeitung der Trauben und sammeln sie relevante Vokabeln zum Thema.



So können Sie vorgehen:

Zur Heranführung an das Thema werden an der Tafel zunächst alle Begriffe gesammelt, die die Lernenden mit „Weinanbau“ assoziieren. Ggf. wird die Bedeutung von Begriffen, die nicht allen bekannt sind, im Plenum geklärt. Anschließend bearbeiten die Lernenden in Partnerarbeit die erste Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Die Ergebnisse werden danach im Plenum zusammengetragen und eventuell fehlende Begriffe werden an der Tafel ergänzt.



Zeigen Sie nun den ersten Teil des Videos (bis ca. 2:40 min) und lassen Sie die Lernenden im Anschluss die Frage „Was passiert mit den Trauben?“ beantworten (Aufgabe 2). Dabei sollen sie alle Vorgänge bei der Ernte der Trauben sowie der Verarbeitung genau beschreiben. Die auf dem Arbeitsblatt gesammelten Vokabeln dienen als Hilfestellung. Zeigen Sie jetzt noch einmal den Videoausschnitt und lassen Sie die Lernenden anschließend die dritte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt in Partnerarbeit bearbeiten. Die Ergebnisse werden schriftlich festgehalten und im Anschluss im Plenum verglichen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Weinanbau“ (Video)

Arbeitsblatt „Rund um den Weinanbau“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.