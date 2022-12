Made in Germany

Wein aus Moldawien: reif für neue Märkte

Moldawien war in Zeiten der Sowjetunion der größte Produzent für Wein in Osteuropa. Das Land liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Burgund und ist bedeckt mit Weinbergen. In Chisinau befindet sich der längste Weinkeller der Welt.