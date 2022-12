USA: Die Weihnachtsgurke

Deutsche Weihnachtstraditionen sind in den USA sehr beliebt. Dazu gehört auch, eine "christmas pickle made in Germany" in den Baum zu hängen. Nur weiß das in Deutschland kaum jemand. Ein Glasbläser in vierter Generation aus Thüringen, wo die Gurke laut einem amerikanischen Dokument 1880 erfunden wurde, erfuhr erst in den USA von ihr - und produziert sie seitdem.