Hitze statt Schnee

Auf der Südhalbkugel fällt Weihnachten in die Sommermonate und am Äquator ist es das ganze Jahr schwülwarm. Jorge Barroso dürfte in seinem Kostüm also ordentlich schwitzen. Mit einem Flussdampfer besucht er Kinder am Ufer des Rio Negro in Manaus, Brasilien. Seit 1998 bringt die Gruppe "Freunde des Weihnachtsmanns" per Schiff Geschenke in Dörfer entlang des Flusses im Amazonas-Regenwald.