Die erste Krise des Bergbaus um 1650 überlebten die Erzgebirgler, indem sie in Heimarbeit Holzfiguren herstellten, woraus eine Tradition entstand. Im Dorf Seiffen gibt es besonders viele Holzspielzeugmacher und Schauwerkstätten. In den Adventswochen zählt Seiffen zu den meist besuchten Touristenzielen in Sachsen.