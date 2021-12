Weihnachtsklassiker aus Nürnberg

Weihnachtstradition: Nürnberger Lebkuchen

Seit dem Mittelalter ist die süddeutsche Stadt Nürnberg für Lebkuchen bekannt. Für viele Menschen ist das süße Gebäck fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Etliche der Lebküchnereien existieren seit vielen Generationen.

Ein Star-Cellist und sein Millionen-Instrument

Weltberühmt wurde der britische Cellist Sheku Kanneh-Mason, als er bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan spielte. Inzwischen tourt er um die Welt. Immer im Gepäck: sein drei Millionen schweres Cello.

XXL-Kunst aus Pappe

Die viel beachtete französische Künstlerin Eva Jospin hat ein ungewöhnliches Lieblingsmaterial: Wellpappe! Aus ihnen kreiert sie großformatige Skulpturen und ästhetische Landschaften wie Wälder, Höhlen und Gebirge.

Weihnachtliche Festessen in Europa

Weihnachten ist die Zeit der Festessen. Was traditionell auf den Tisch kommt, ist in Europa von Land zu Land verschieden. Während in Deutschland Gänsebraten als Klassiker gilt, ist es in Großbritannien oft Truthahn.

Der radikale Baron Randal Plunkett

Der irische Baron Randal Plunkett hat Großes vor: Er will die wilde Natur zurückzuholen! Dafür lässt er ein Drittel seiner Ländereien verwildern. Damit ist er in Irland Vorreiter eines neuen Trends, "Rewilding" genannt.

Sendezeiten:

DW Deutsch



SA 04.12.2021 – 05:30 UTC

SA 04.12.2021– 10:03 UTC

SA 04.12.2021 – 19:30 UTC

SO 05.12.2021 – 00:30 UTC

SO 05.12.2021 – 04:30 UTC

SO 05.12.2021 – 14:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

SA 04.12.2021 – 00:30 UTC

SA 04.12.2021 – 10:03 UTC

SA 04.12.2021 – 13:03 UTC

SA 04.12.2021 – 20:00 UTC

SA 04.12.2021 – 23:00 UTC

SO 05.12.2021 – 02:45 UTC

SO 05.12.2021 – 16:00 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3