Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten

Seit 1970 wendet sich der amtierende Bundespräsident Deutschlands in einer Rede zu Weihnachten an die Bevölkerung. Aufgezeichnet wird sie in der Regel am ersten Weihnachtstag im Schloss Bellevue dem Amtssitz des Bundespräsidenten.

Die Deutsche Welle strahlt die Ansprache des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu folgenden Sendezeiten aus:



DW Deutsch

SO, 25.12.2022 - 18:45 UTC

SO, 25.12.2022 - 21:15 UTC

MO, 26.12.2022 - 00:45 UTC

MO, 26.12.2022 - 04:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SO, 25.12.2022 - 18:45 UTC

SO, 25.12.2022 - 21:30 UTC

MO, 26.12.2022 - 00:45 UTC

MO, 26.12.2022 - 04:00 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3