Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, erreichte das Weltraumteleskop "James Webb" den sogenannten zweiten Lagrange-Punkt (L2). "Webb, Willkommen zu Hause!", sagte NASA-Chef Bill Nelson. "Wir sind der Entdeckung der Geheimnisse des Universums einen Schritt näher gekommen. Ich kann es kaum erwarten, im Sommer Webbs erste neue Aufnahmen des Universums zu sehen."

Das Teleskop übertrifft seinen Vorgänger "Hubble" an Größe und Komplexität deutlich. Es blickt weiter in den Weltraum und damit auch weiter zurück in die Vergangenheit.

"Kurz" nach dem Urknall

"James Webb" soll die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren - also nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall - erforschen. Astronomen versprechen sich Rückschlüsse auf die Bildung der ersten Sterne und Galaxien.

"James-Webb" - hier noch zusammengefaltet (Illustration)

Benannt ist das Teleskop nach einem ehemaligen NASA-Direktor. Eine Ariane-5-Rakete hatte es am ersten Weihnachtstag 2021 vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana aus ins All gebracht.

"James Webb" wurde gemeinsam von der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der kanadischen Weltraumagentur CSA entwickelt - rund 30 Jahre lang. Die Kosten dafür beliefen sich nach offiziellen Angaben auf etwa zehn Milliarden Dollar. Auch das deutsche Max-Planck-Institut für Astronomie, die Universität Köln sowie mehrere Unternehmen aus der Bundesrepublik beteiligten sich.

