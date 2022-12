Projekt Zukunft

Wasserkraft aus Fischzuchtanlagen

Energie aus Wasserkraft ist nicht automatisch umweltfreundlich. In Deutschland sind manche Fließgewässer, in denen Strom erzeugt wird, belastet. Forschende testen, wie man in Fischzuchtanlagen oder in Kläranlagen Öko-Energie erzeugen könnte.