Was, wenn Recep Tayyip Erdogan die Türkei-Wahl verliert?

Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu liefern sich bei den Wahlen ein knappes Rennen. Inhaftierte Erdogan-Kritiker hoffen nach fast 20 Jahren auf einen Machtwechsel und ihre Freiheit, AKP-Anhänger auf einen Sieg Erdogans.

Frauen in der Türkei fürchten um ihre Rechte

Recep Tayyip Erdogan will bei einem Wahlsieg die Rechte von Frauen zum Schutz vor Gewalt und sexueller Belästigung einschränken. Dies fordern kleine, rechte Parteien, die Erdogan im Wahlkampf unterstützen, als Gegenleistung.

Ukraine: „Weiße Engel“ evakuieren im Donbass

Ukrainische Spezialeinheiten versuchen, die letzten verbleibenden Zivilisten von der Front zu evakuieren. Doch trotz andauerndem Beschuss durch die Russen, wollen viele ihre Heimat nicht verlassen.

Um Wasser kämpfen Frankreichs Landwirte

Gigantische Wasserbassins lässt die Regierung Frankreichs bauen, um Großbauern im Sommer zu versorgen. Das gehe auf Kosten der kleinen Bauern und Gemeinden, protestieren Anwohner.

Italien: Das Ziegen-Frühwarnsystem

Ob bei Erdbeben oder Vulkanausbrüchen – Italiens Ziegen spüren, wenn eine Naturkatastrophe droht. Am Ätna fliehen sie noch, bevor Messinstrumente ausschlagen. Diesen Instinkt wollen Wissenschaftler für ein professionelles Frühwarnsystem nutzen.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 18.05.2023 – 00:00 UTC

DO 18.05.2023 – 04:30 UTC

DO 18.05.2023 – 08:03 UTC

DO 18.05.2023 – 13:03 UTC

DO 18.05.2023 – 17:03 UTC

FR 19.05.2023 – 01:30 UTC

FR 19.05.2023 – 06:30 UTC

FR 19.05.2023 – 19:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DO 18.05.2023 – 00:00 UTC

DO 18.05.2023 – 04:30 UTC

DO 18.05.2023 – 13:03 UTC

DO 18.05.2023 – 17:03 UTC

FR 19.05.2023 – 01:30 UTC

FR 19.05.2023 – 19:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3