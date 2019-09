Was war die größte Herausforderung in Ihrem Leben? haben?

Viele von Ihnen haben uns diese Woche Fotos geschickt, auf denen Sie mit Ihrer größten Herausforderung zu sehen waren. Echte Mutproben waren dabei. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön! Sie sind ganz schön waghalsig!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost.

Gewonnen hat Srishti Gandhi aus Indien. Sie schrieb: "Vor 7 Jahren war ich ein Mensch, der Angst vor Wasser hatte. Trotzdem habe ich mich getraut, Wildwasser-Rafting in Hrishikesh (Indien) zu machen und es geschafft, auch mit Schwimmweste ein wenig zu schwimmen. Das war das Mutigste, was ich je in meinem Leben getan habe!"



Herzlichen Glückwunsch!