Was war das Ungewöhnlichste, das Sie je gegessen haben?

In der Serie "Genuss-Experimente" macht Euromaxx eine kulinarische Reise durch Europa auf der Suche nach Restaurants, die mit ausgefallenen Ideen am Herd ihre Gäste überzeugen können. Manche Restaurants konzentrieren sich auf eine einzige Zutat, etwa die Avocado, die Tomate oder gar fetten Speck, und bereiten diese in den unterschiedlichsten Variationen zu. Andere machen das Dinner zum Event mit Lichtspektakel und Virtual-Reality-Elementen oder servieren ausschließlich Fisch- und Meeresfrüchte aus der Konserve.

