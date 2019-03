Was war das ekligstes Essen, was Sie je probiert haben?

Was genau wir widerlich finden, hängt von vielem ab: von der eigenen Kultur, auch mit welchen Essgewohnheiten man aufgewachsen ist.



Euromaxx zeigt Ihnen eine Auswahl von Lebensmitteln, die in manchen Ländern als besondere Spezialitäten gelten, aber in anderen als total eklig angesehen werden und Würgereize hervorrufen. 26 der 82 Exponate im "Disgusting Food Museum" in Malmö stammen aus Europa. Besucher können dort nicht nur staunen, sondern auch ihren Gaumen herausfordern. Hundertjährige Eier, getrocknete Insekten, extrem stinkende Käsesorten, salzige Lakritze - für jeden Geschmack ist etwas dabei (oder auch nicht). EUROMAXX war vor Ort und hat mit dem Museumsdirektor Andreas Ahrens gesprochen. Er und der Gründer Samuel West möchten vor allem erreichen, dass die Besucher sich auch für fremde Essgewohnheiten öffnen.



Haben Sie sich schon mal getraut, wirklich ekliges Essen zu probieren?

Das Widerlichste, das ich je gekostet habe, ist...

