Für "Meggins perfektes Wochenende" hat Euromaxx-Reporterin Meggin Leigh immer nur 48 Stunden Zeit, um ihre Ziele zu erkunden und die besten Tipps für die Zuschauer mitzubringen. Das ist ganz schön knapp, um Europas Metropolen in all ihren Facetten kennenzulernen. Sie versucht es trotzdem und sammelt dabei jede Menge Anregungen für ein perfektes Zwei-Tages-Programm: von kulturellen Highlights über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu besonderen Aktivitäten.



Wir wollen von Ihnen wissen: Was würden Sie an einem perfekten Wochenende unternehmen?

Würden Sie auch einen Kurztrip in eine Stadt unternehmen wie Meggin Leigh? Oder würden Sie lieber zu Hause bleiben, etwas mit Ihrer Familie unternehmen oder Ihrem Lieblingshobby nachgehen? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.

An einem perfekten Wochenende würde ich:



- verreisen

- etwas mit der Familie unternehmen

- einfach entspannen

- einem Hobby nachgehen

- etwas anderes unternehmen und zwar ....



Einsendeschluss ist der 12. Juli 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!