Lebensart

Was unternehmen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?

Nach der Arbeit und am Wochenende nutzen viele die Zeit für Aktivitäten, die ihnen am meisten Spaß machen. Ob Sport, Kultur, Ehrenamt oder Familie: Die Interessen und Hobbys sind so vielfältig wie die Menschen.

Der Feierabend und das Wochenende, kostbare freie Zeit, die auch oft „Quality Time“ genannt wird. Oft reicht die Freizeit gar nicht aus für die vielen Pläne und Unternehmungen, die man sich vorgenommen hat: Ein Besuch im Museum, Kino oder Theater zählen zu den beliebtesten kulturellen Aktivitäten der meisten Europäer und Europäerinnen. In Rotterdam in den Niederlanden hat vor Kurzem das „Depot“ eröffnet, das weltweit erste öffentlich zugängliche Kunstlager des Museums Boijmans van Beuningen. Mehr als 151.000 Exponate werden dort ausgestellt. Für den Besuch dieses „XXL-Schaulagers“ braucht man auf jeden Fall ausreichend Zeit. Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Was unternehmen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie einen DW-Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.

Einsendeschluss ist der 26. November 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! Museumsbesuch

Sport

Zeit mit der Familie

Ehrenamt

Kinobesuch

Freunde treffen

Essen gehen

Faulenzen

eigene Angabe

Die Redaktion empfiehlt