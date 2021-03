Was tanzt man in Ihrer Heimat besonders gern?

Tänze gehören in vielen Ländern zum Kulturgut. In Irland zum Beispiel haben Stepptänze eine lange Tradition. Der „Irish Dance“ geht vermutlich schon auf die Zeit der Kelten zurück. Bis heute sind die markanten Volkstänze in Irland ein fester Bestandteil des Lebens. Die irische Tanzformation „Cairde“ gibt dem klassischen „Irish Dance“ jetzt ein neues Gesicht. Die sieben jungen Tänzer kombinieren traditionelle Schritte mit modernen Choreografien und zeitgemäßer Musik – und sind damit über das Internet weltweit erfolgreich.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welcher Tanz in Ihrer Heimat einen ähnlich hohen Stellenwert hat. Zu welchen Rhythmen bewegen sich die Menschen am liebsten? Oder gibt es vielleicht sogar einen berühmten Tanz, der in Ihrem Land erfunden wurde?

Schreiben Sie uns!

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Als Dankeschön fürs Mitmachen erhalten Sie mit etwas Glück einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Einsendeschluss ist der 19. März 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!