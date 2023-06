„Freue dich, erlöste Schar!“

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 2.Juli 2023 (4.Sonntag nach Trinitatis) aus der Auferstehungskirche in Überlingen im Deutschlandfunk, 10.05 bis 11 Uhr

Für die Einheimischen und für die vielen Touristen am Bodensee sind das alltägliche und vertraute Gegenstände: Netze, Knoren und Anker. Erst recht für die verbliebenen Fischer in Überlingen - wie für die Anhänger von Jesus, die in den Dörfern am See Genezareth vom Fischfang gelebt haben.

Wo mache ich meinen Lebensanker fest? Welche Netzwerke tragen mich, welche Knotenpunkte halten mich? Danach fragt Dekanin Regine Klusmann in ihrer Predigt. Die biblische Erzählung vom sinkenden Petrus bietet Orientierung.

Das Heinrich Schütz-Vocalensemble unter der Leitung von Kantor Thomas Rink und Kantorin Stefanie Jürgens gestalten den Gottesdienst musikalisch.