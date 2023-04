Was macht Wellen zu Monstern?

Anders als bei Tsunamis gibt es bislang keine Warn- oder Vorhersagemethoden für sie.

Die Wissenschaft weiß immer noch erstaunlich wenig über diese "Freak Waves". Jahrhundertelang hielten viele Menschen Monsterwellen für Seemannsgarn. Erst seit 1995 ist es wissenschaftlich gesichert, dass sie existieren. Auf der Gasförderplattform Draupner in der Nordsee konnte ein Laser eine fast 26 Meter hohe Welle aufzeichnen. Laut der damals gängigen Wellenmodelle war das unmöglich. Diese durch Zufall erlangte Erkenntnis veränderte die Forschung für immer.

Drei Theorien haben Forschende über die Entstehung der "Freak Waves" im Blick. Als erstes kam das Strömungsmodell auf: Durch entgegengesetzte Strömungen nimmt die Wellenlänge ab, die Wellen werden zusammengedrückt und türmen sich zur Riesenwelle auf. Allerdings entstehen Monsterwellen auch in Regionen ohne starke Strömungen.

Die Wissenschaft beschreibt deshalb einen zweiten Effekt: die Superposition. Bei diesem linearen Vorgang holen schnellere, längere Wellen kurze, langsamere Wellen ein. Sie überlagern sich und bilden so Monsterwellen. Doch an einigen Orten tauchen Monsterwellen häufiger auf, als durch die lineare Theorie erklärbar ist.

Deshalb wird seit einigen Jahren eine dritte Entstehungstheorie diskutiert: Bei der nichtlinearen Modulationsinstabilität wächst eine Welle durch einen hochkomplexen Energie-"Diebstahl" zu einer Monsterwelle heran. Gestritten wird, ob es die linearen oder nichtlinearen Effekte sind, die Monsterwellen auf dem offenen Meer entstehen lassen. Diese Frage ist elementar für die Schifffahrt: Denn je nichtlinearer es auf den Meeren zugeht, desto größer und gefährlicher sind Monsterwellen!



Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 29.04.2023 – 00:00 UTC

SA 29.04.2023 – 04:30 UTC

SA 29.04.2023 – 12:00 UTC

SA 29.04.2023 – 17:03 UTC

SO 30.04.2023 – 08:15 UTC

SO 30.04.2023 – 15:03 UTC

SO 30.04.2023 – 21:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

SA 29.04.2023 – 00:00 UTC

SA 29.04.2023 – 04:30 UTC

SA 29.04.2023 – 12:00 UTC

SA 29.04.2023 – 17:03 UTC

SO 30.04.2023 – 15:45 UTC

SO 30.04.2023 – 21:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3