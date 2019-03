Euromaxx

Was macht Sie glücklich?

Am 20. März wird der Internationale Tag des Glücks gefeiert. Euromaxx möchte deswegen wissen, über was Sie sich immer wieder freuen. Was begeistert Sie, was macht Sie fröhlich oder zufrieden?

Ihre Familie, Ihr Beruf, ein Kompliment, gutes Essen oder Sonnenschein: Was macht Sie glücklich? Lassen Sie es uns wissen. Mitmachen ist ganz leicht: Schicken Sie uns ein Foto von dem, was Sie erfreut oder begeistert oder von sich in einem besonderen Moment – und erklären Sie kurz, was auf dem Bild zu sehen ist. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design. Einsendeschluss ist der 29. März 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!



Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.



