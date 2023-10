Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 22. Oktober 2023 aus der Evangelischen Bauernkirche in Iserlohn live im Deutschlandfunk, 10.05 bis 11 Uhr.

„Was macht dich glücklich?“ Diese Frage beantworten junge und alte Menschen aus Iserlohn sehr unterschiedlich. Pfarrerin Mirjam Ellermann hat zugehört und ihre Aussagen gesammelt. In ihrer Predigt erzählt sie vom Sekundenglück und denkt darüber nach, was Jesus über das Glück sagt und wen er in den Seligpreisungen der Bergpredigt glücklich nennt.



„Was macht dich glücklich?“ ist ein Zitat aus der neuen, bisher kaum aufgeführten Kantate „…bis dein Wort mich erreicht“. Die Evangelische Kantorei wird im DLF-Gottesdienst vier Teile daraus musizieren. Die Kantate ist ein Auftragswerk an den jungen Hammer Songwriter und Rapper Benjamin Preiß zu den Seligpreisungen Jesu. Die Musik stammt vom Gütersloher Popkantor Matthias Nagel.



Es singen zwei Chöre mit unterschiedlicher Stilrichtung: der Groove-Chor und der klassische Chor. Die musikalische Gesamtleitung hat Kreiskantor KMD Hanns-Peter Springer.