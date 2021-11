Was müsste für Sie die Stadt der Zukunft bieten?

Wie eine lebenswerte Stadt der Zukunft aussehen könnte – dazu forschen Wissenschaftler weltweit. Stadtstruktur und Architektur sollten am besten die Gesundheit und das Wohlbefinden der Einwohner fördern. Nachhaltige, klimafreundliche Städte, in denen weniger Autos fahren. Städte mit sauberer Luft, klaren Gewässern, vielen Grünflächen und wenig Lärm. Realistische Vision oder abwegige Träumerei? Oslo gilt schon heute als ein Vorreiter in Sachen Zukunftsstadt. Für Nachhaltigkeit bei der Stadtentwicklung wurde die norwegische Hauptstadt schon 2019 von der Europäischen Kommission ausgezeichnet.

Die Stadt der Zukunft sollte meiner Meinung nach haben:

