Weckmänner heißen so, weil gesüßtes Brot in der Herkunftsregion als "Wecken" bekannt ist. In anderen Gegenden gibt es ähnliche Gebilde unter anderen Namen. Stutenkerle (Bild) etwa heißen sie am Niederrhein, Grittibänz in der Schweiz. Gemeinsam ist allen, dass sie sich aufgrund ihrer Größe gut teilen lassen - ganz im Sinne der Tradition des heiligen Martin.