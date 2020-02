Was ist Ihr Lieblingssouvenir?

Der Schwarzwald im Süden Deutschlands ist auf der ganzen Welt für ein paar Besonderheiten bekannt: Kirschtorte, Bollenhüte – und natürlich Kuckucksuhren.

Mitten in der Heimat der Kuckucksuhrenbauer, in Triberg, befindet sich ein Exemplar, das die weltweite Faszination für das präzise Uhrenhandwerk, die handgeschnitzten Uhrengehäuse steigert und zu einem Touristenmagnet geworden ist: Die größte Kuckucksuhr der Welt. Sie wurde ganz nach alter Handwerkstradition erbaut, allerdings in 60-facher Größe! Das gigantische Uhrwerk im Inneren funktioniert wie bei einer herkömmlichen Kuckucksuhr rein mechanisch. Alle halbe Stunde erscheint der 150 Kilogramm schwere Kuckuck am Fenster im ersten Stock.

Aber es gibt auch kleinere Modelle, die man zur Erinnerung an den Urlaub kaufen kann.

