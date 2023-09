"Was ist heute geboten?"

In unsicheren Zeiten gehen Selbstverständlichkeiten verloren. Immer mehr Menschen sind verunsichert und suchen Orientierung.



Was soll ich tun? Woran orientiere ich mich? Was gibt mir Halt? Diesen Fragen geht der Gottesdient nach und sucht nach Antworten.



Seit Generationen gehören die Zehn Gebote zu den wichtigen Wegweisern für menschliches Verhalten in einer Gesellschaft. Sie sind so etwas wie ein ethisches Konsenspapier über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg, einst verfasst auf steinernen Tafeln. Ihr Inhalt umfasst mehr als Gebote – sie bedeuten Weisung und Angebot für ein Leben in Freiheit und Verantwortung. Die Zehn Gebote stehen im Zentrum des Gottesdienstes. Franz Schubert`s Winterreise rahmt diese Suche in Musik und Klang.



Die musikalische Gestaltung liegt bei Ralph Eschrig (Tenor) und Kantor Jack Day (Orgel und Klavier). Lesungen, Liturgie und Predigt werden von Lektor Charles du Vinage und Pfarrerin Anne Hensel gestaltet.